Gala National de la Presse 2025 : Célébration de l'Excellence et des 20 ans de la CJRS

L'événement sera également l'occasion de rendre hommage à des figures importantes du journalisme sénégalais, notamment à la mémoire de la photo-journaliste Maguette Mbengue, décédée l'année dernière, avec un prix dédié à son nom. Les journalistes primés auront l’opportunité de se retrouver au Grand Théâtre National, un cadre prestigieux, pour une soirée de célébration agrémentée de performances musicales par Amadeus et le Reukeuss Band. Ce Gala National est bien plus qu’une simple cérémonie de remise de prix : il s'agit d'une véritable vitrine de l’engagement, du professionnalisme et de la créativité des journalistes sénégalais, un moment pour inspirer et encourager une nouvelle génération à poursuivre l'excellence dans le domaine des médias.