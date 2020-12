GROUPE KIRENE SIGNE DIP DOUNDOU GUISS COMME EGERIE DE LA MARQUE PEPSI

Dans le cadre du lancement de Pepsi au Sénégal, le Groupe Kirène a signé le numéro 1 du hip hop sénégalais DIP Doundou Guiss comme Ambassadeur de la marque iconique Pepsi. Le Groupe Kirène produit et commercialise depuis juin 2020 la boisson gazeuse Pepsi et souhaite marquer l’arrivée de cette marque au Sénégal par une campagne publicitaire de grande envergure avec un ambassadeur de taille entrant dans la lignée des égéries de renom de la marque : Mickael Jackson, Beyonce, Burna Boy, Wizkid, Lionel Messi, Paul Pogba et bien d’autres. DIP Doundou Guiss, est un artiste talentueux qui fédère toute la jeunesse sénégalaise. Cette collaboration marque le lancement de la « Génération Pepsi » au Sénégal. Une génération talentueuse, en phase avec son époque, une jeunesse décomplexée, qui souhaite faire bouger les lignes. Tel est le crédeau de Pepsi qui souhaite offrir à la jeunesse sénégalaise des expériences inédites et des occasions d’exprimer pleinement leur créativité. Pour en savoir plus abonnez-vous aux pages Pepsi Sénégal sur Facebook, Instagram et Twitter.