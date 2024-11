GRAMMY 2025 : Les Beatles officiellement nominés pour le disque de l'année grâce à une chanson générée par l'IA

Le GRAMMY Award a révélé la veille les différentes nominations d'artistes destinés à être primé à la 67 éme édition de la soirée de cérémonie de remise de prix. Parmi les nominés s'y compte le légendaire groupe de rock britannique, séparé depuis l'année 1970, les Beatles.

Les Beatles ont été nominés pour deux Grammy Awards cette année. Leur titre « Now and Then », affinée grâce à l’utilisation de l’IA et sortie l’année dernière, est en lice pour le disque de l’année et la meilleure performance rock. Ainsi, les quatre fabuleux affronteront des artistes comme Sabrina Carpenter, Chappell Roan et Beyoncé, donnant le ton pour un moment assez étrange des Grammys.