Frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal : Ouverture officielle du premier puits du gisement grand Tortue Ahmeyim GTA (Communiqué).

Il s'agit du projet Grand Tortue Ahmeyim( GTA) qui "est développé par l'association composée de SMH, Prétosen, Bp et Kosmos Énergie". D'après ledit communiqué, "le projet GTA situé à la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal, représente l'une des plus grandes découvertes gazières en eaux profondes de la région. Porté par une coopération exemplaire entre les deux nations, ce projet témoigne de leur engagement à exploiter de manière durable les ressources naturelles, au bénéfice des populations et des économies des deux pays".

" L'ouverture du premier puits du projet marque le couronnement des opérations techniques et ouvre la voie au démarrage de la commercialisation du gaz prévue très prochainement", a-t-on appris.