France : les Sénégalais de Sochaux font le show.

Pensionnaire de deuxième division française depuis 8 ans, le FC Sochaux Montbéliard semble bien parti pour retrouver l’élite du football tricolore la saison prochaine.



Grâce à son coach sénégalais, Omar Daf, mais aussi à ses quatre Lions que sont Joseph Lopy (3 sélections), Ousseynou Thioune (2 sélections), Abdallah Ndour (1 convocation) et Christophe Diedhiou (1 sélection), le FCSM est en train de réaliser un superbe début de Ligue 2 BKT, pointant actuellement à la deuxième marche du podium.



Avec 5 points d’avance sur le troisième (Le Havre), l’écurie qui a vu passer El-Hadji Diouf (1998-1999) a ainsi pris de l’avance dans la course à la montée, et pourrait bien jouer contre le PSG de Gana Guèye et le FC Bordeaux de Mbaye Niang l’an prochain.



Vainqueurs le week-end dernier de Rodez, après avoir déjà battu Niort avant la trêve internationale, les Sochaliens ont démontré leur force de caractère et qu’il faudra sans doute compter sur eux jusqu’à la fin de la saison.



Titularisé par le sélectionneur Aliou Cissé lors de la victoire face au Congo au mois de Septembre dernier, Joseph Lopy sera notamment à suivre en vue de la CAN qui se jouera en Janvier prochain. Incontournable sous les couleurs de Sochaux cette saison, l’ancien joueur de Clermont est le symbole de la réussite sénégalaise dans le club des Lionceaux. Un club désormais bien suivi par les amateurs de football au pays.