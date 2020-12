Four-Four-Two Awards 2020 : Lewandowski sacré meilleur joueur de l'année, Sadio Mané 3ème devant Messi et CR7.

Le serial buteur du Bayern Munich, Robert Lewandowski (561pts), est arrivé en tête du sondage, qui a combiné les votes de 101 journalistes de 101 pays en l'absence d'un Ballon d'Or européen 2020. Le Polonais a marqué 55 fois en 47 apparitions la saison dernière pour le Bayern - il a également délivré 10 passes décisives la précédente saison.



Il est suivi de par l'excellent milieu de terrain de Manchester City, Kevin De Bruyne (120pts) et de l'artiste sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, classé 3ème. (113pts) Lionel Messi (101 pts) et Cristiano Ronaldo (98pts) complètent le top 5.



La star brésilienne, Neymar Jr, pointe à la 10ème place devant Mohamed Salah, 12ème et Sergio Ramos 14ème. Kylian Mbappé a glané 64 points et se classe au 8ème rang selon le classement dévoilé par le magazine Four - Four - Two.