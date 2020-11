Le ministre de l’Artisanat et de la transformation du secteur informel, M. Papa Amadou Ndiaye a honoré de sa présence la cérémonie de clôture de la deuxième édition du salon du numérique. Après avoir félicité les lauréats et le ministre de l'Economie numérique, le nouveau ministre de l'artisanat s'est réjoui de l'engagement dont a fait montre la jeunesse.

En effet, dira-t-il, "si l'on voit la détermination de ces jeunes, on peut dire que l'espoir est permis."

Par ailleurs, il justifiera sa présence à ce forum par le fait que dans son département. "Le numérique devra prendre une place de choix parce qu'aujourd'hui tout est urgence. Mais lorsque tout est urgence, le numérique est le moyen d'y arriver..."