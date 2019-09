La nouvelle compagnie aérienne nationale, Air Sénégal, qui figure au cœur du Plan Sénégal Émergent appartient strictement à la Caisse de dépôt et Consignations (CDC). L’information a été livrée par le directeur général de l’institution financière, Cheikh Ahmed Tidiane Ba, à l’occasion de la 5ème édition du Forum des Caisses de dépôt.



Avançant les efforts conséquents que la CDC est en train de réaliser pour le développement du pays, l’ancien directeur général des impôts et domaines a jugé opportun de fournir des éléments clefs pour attester du rôle de l’institution financière qu’il dirige dans l’essor économique du pays.



‘’Est-ce que saviez-vous que Air Sénégal SA appartient exclusivement à la caisse de dépôt et de consignations ? s’est-il interrogé. Mieux encore, Cheikh Ahmed Tidiane Ba a tenu à renseigner sur la contribution de la CDC dans l’économie nationale. ‘’Est-ce que vous saviez que la CDC contribue pour 9,4% au capital de la Sénélec ? Est-ce que vous saviez également que c’est la CDC qui a quasiment financé en contribuant dans le capital du fonds d’investissement à Bokhol pour l’énergie photovoltaïque, c’est important de le savoir, nous contribuons beaucoup dans le développement du pays d’autant que nous avons l’ambition d’être le premier investisseur d’instruction’’, a-t-il révélé au Forum des Caisses de dépôt qui se tient actuellement à Dakar.



Cette rencontre est une plateforme d’échanges et de dialogue entre institutions financières chargées de collecter, gérer et utiliser l’épargne ou toute forme de ressources publiques d’investissement, au service du développement économique et social. Plusieurs pays ont pris part à cette rencontre économique internationale notamment, la France, l’Italie, la Guinée Équatoriale, la Tunisie, le Maroc, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Gabon, entre autres...