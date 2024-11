Football: le président de la Fédération sud-africaine arrêté pour fraude

Le président de la Fédération de football sud-africaine (Safa) et ex-président du comité d'organisation de la Coupe du monde 2010 Danny Jordaan est poursuivi pour fraude après avoir été arrêté mercredi, a annoncé la police sud-africaine.



Elu pour la troisième fois à la présidence de la Safa en 2013, Danny Jordaan a été arrêté pour des "allégations de fraude et de vol d'un montant de 1,3 million de rands (68.000 euros)", indique le communiqué de la police.



Agé de 73 ans, il est accusé d'avoir engagé une société de sécurité privée pour sa propre protection et une entreprise de relations publiques sans l'autorisation du conseil d'administration de la Fédération.



Danny Jordaan aurait engagé cette dernière après des accusations en 2017 d'agression sexuelle de la part d'une chanteuse sud-africaine, par ailleurs ancienne députée. Danny Jordaan a nié ces accusations qui remontaient à 25 ans auparavant.



Egalement arrêtés mercredi, le directeur financier de la Safa, Gronie Hluyo, et l'homme d'affaires Trevor Neethling, directeur de la société de communication en cause, ont aussi nié les accusations. Tous les trois ont été libérés sous caution par le tribunal.