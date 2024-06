Football féminin : Le Sénégal stagne au classement FIFA

Après des matchs amicaux décevants au début du mois de juin, l'équipe nationale féminine du Sénégal n'a pas progressé dans le dernier classement de la FIFA. Il est important de rappeler qu’aprés avoir manqué deux fenêtres internationales importantes en février et avril derniers, les Lionnes ont fait leur retour sur le terrain début juin pour affronter l'Afrique du Sud en amical.



Si le premier match s'est soldé par un match nul encourageant (1-1) face aux championnes d'Afrique en titre, la deuxième rencontre a révélé le chemin qu'il reste à parcourir pour l'équipe sénégalaise, battue 2-0 au stade Lat Dior de Thiès. Conséquence de ces performances mitigées, l'équipe entraînée par Mame Moussa Cissé n'a pas progressé dans le nouveau classement FIFA.



Malgré son statu quo au classement, la situation de l'équipe nationale féminine du Sénégal s'est légèrement dégradée. En effet, bien que toujours 83e mondiale et 11e africaine, comme en mars dernier, la sélection sénégalaise a perdu un point au classement, passant de 1267,27 points à 1266,07 points.



Pendant ce temps, les principales puissances du football féminin africain, à savoir le Nigeria (36e), l'Afrique du Sud (51e) et le Maroc (59e), conservent leur position dominante. Au niveau mondial, la France arrive en deuxième position derrière l'Espagne numéro 1 mondial.