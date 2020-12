Football / Standard de Liège : Mbaye Lèye désigné entraîneur.

C'était dans les tuyaux depuis ce mardi, c'est désormais officiel ce mercredi matin : le Sénégalais Mbaye Lèye (38 ans) a été désigné entraineur du Standard de Liège, a annoncé Walfoot.



Le Sénégalais est officiellement le nouvel entraîneur du Standard de Liège et dirigera l'équipe jusqu'à la fin de la saison. Il sera assisté par Patrick Asselman, ancien joueur du club et actuel analyste vidéo, il cumulera cette fonction avec celle d’entraîneur adjoint, précise la même source.



Il devient ainsi le premier entraîneur Sénégalais à diriger un club Belge, après avoir officié en tant qu’adjoint de Michel Preud’homme entre juin 2019 et juin 2020. Le Sénégalais avait également porté le maillot liégeois quand il était joueur de 2010 à 2012 en décrochant au passage la Coupe de Belgique 2011.