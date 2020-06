Football - Stade Demba Diop : Destruction totale ou réhabilitation? Augustin Senghor tranche le débat…

Le chantier du stade Demba Diop de Dakar (Fermé depuis le 15 juillet 2017) est au cœur des débats depuis quelques temps. Un débat auquel le président de la fédération Sénégalaise de Football, Me Augustin Senghor, a pris part ce samedi, lors d’échanges sur WhatsApp avec la presse sportive sénégalaise réunie au sein de l’Anps…



Suite à la réunion du comité d'urgence de la fédération sénégalaise de football (Fsf) ce jeudi, en présence du directeur des infrastructures sportives du ministère des sports pour discuter de la stratégie des projets d'infrastructures de la FSF et de la validation du planning général de réhabilitation et de modernisation du stade Demba Diop.



Me Senghor de rajouter à ce sujet : « Le stade Demba Diop, comme vous le savez est un stade mythique qui est fermé depuis 2017 et cela cause beaucoup de préjudices au football, particulièrement au football Dakarois. Il est important vu la place que ce stade occupait dans le football et d’autres disciplines, qu’il soit réhabilité et rouvert. »



En outre, il renseigne que la structure ne sera pas complètement rasée mais qu’il s’agira de préserver le patrimoine existant. « Le président de la République nous a confié le chantier et nous allons commencer à travailler avec le ministre des sports afin de procéder à la réhabilitation le plus rapidement possible. Ce sera une réhabilitation et une modernisation. Nous voulons garder la structure d’origine du bâtiment parce que c’est un patrimoine sportif à nul autre pareil au Sénégal. »



D’après le comité d’urgence de la FSF, un avis à manifestation d’intérêt en procédure d’urgence pour le choix de l’architecte est en cours. Car, il s’agira selon le président de la fédération : « d’essayer de rendre le stade plus fonctionnel, plus smart comme on le voit dans les stades modernes. Nous voulons en faire un petit modèle sénégalais comme on en voit dans les stades Anglais où le public sera très chaud et très proche des joueurs. Toutes les places seront des sièges assis… Et surtout ce stade sera aux normes de sécurité FIFA pour qu’il n’y ait plus d’incident regrettable. »