Football / Série A : Kalidou Koulibaly offre le derby à Naples qui renverse la Juventus 2-1 !

Le défenseur international sénégalais du Napoli, Kalidou Koulibaly à offert le derby à son équipe qui a renversé la Juventus par le score de deux buts à un, en inscrivant le but de la victoire.



Après avoir été menés au score suite à une réalisation de Morata pour la vieille dame, les Napolitains ont réussi à renverser le cours du match avec une égalisation de Politano (1-1.) Il faudra attendre la 85ème minute de jeu pour voir le défenseur central sénégalais inscrire le but de la victoire suite à un cafouillage dans la surface de réparation de la Juve.



Conséquence au classement, le Napoli occupe provisoirement la première place avec 9 points. Alors que la Juve désormais privée de Cristiano Ronaldo, est incapable de gagner et reste bloquée à la 14ème place au classement.