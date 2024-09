Football : Raphaël Varane annonce sa retraite à 31 ans

Ce mercredi, le défenseur français Raphaël Varane a officiellement déclaré mettre un terme à sa carrière professionnelle. Selon foot mercato, cette annonce intervient quelques semaines seulement après son transfert à Côme, en Serie A italienne.

Les rumeurs concernant une éventuelle retraite de Varane avaient circulé dès mardi, et elles se sont avérées fondées. Champion du monde en 2018 avec l’équipe de France, Varane a pris cette décision après avoir subi une grave blessure au genou gauche le 11 août, peu de temps après son arrivée à Côme, récemment promu en Serie A.

Originaire de Lille et formé au Racing Club de Lens, Varane a rejoint le Real Madrid en 2011. Durant son passage en Espagne, il a disputé 360 matchs et remporté 17 titres, dont trois Ligues des champions (2014, 2016 et 2017) et trois championnats de Liga (2012, 2017 et 2020). En parallèle, il a fait ses débuts avec l’équipe nationale en mars 2013, portant le maillot bleu 93 fois, dont un moment mémorable lors de la victoire en Coupe du monde 2018.