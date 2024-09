Football : Luis Suárez annonce sa retraite internationale

Le célèbre attaquant uruguayen, Luis Suárez a décidé de mettre fin à sa carrière avec l'équipe nationale de la Celeste, mettant ainsi fin à un parcours exceptionnel qui a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du football. En guise d’adieu, il jouera son dernier match avec la sélection nationale uruguayenne ce vendredi (23h30 gmt), face au Paraguay.

À 37 ans, Suárez affiche un impressionnant bilan de 142 sélections avec l'Uruguay, où il a marqué 69 buts et réalisé 39 passes décisives. Ces statistiques soulignent son influence majeure sur le terrain et son rôle clé dans les succès de l'équipe nationale. Ancien joueur de Liverpool et du FC Barcelone, il détient également le titre de meilleur buteur de l'histoire de la Celeste.

Depuis ses débuts en 2007, Suárez a pris part à plusieurs Coupes du Monde et Copa America, jouant un rôle crucial dans la victoire de l'Uruguay à la Copa América en 2011. Son jeu agressif, son sens du but et sa capacité à créer des occasions ont fait de lui l'un des attaquants les plus redoutables de sa génération.