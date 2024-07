Football : Le ministre des Sports acte la suspension de l’assemblée générale ordinaire de la FSF

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a reçu une lettre du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture demandant de suspendre l'Assemblée Générale Ordinaire prévue le 13 juillet 2024. Selon le communiqué de la FSF lu a dakaractu, cette décision est prise afin de "prendre les dispositions nécessaires pour sa tenue régulière". En conséquence, la FSF a décidé de se conformer à cette demande de l'autorité de tutelle.



« Mesdames et Messieurs, Suite à la réception ce vendredi 12 juillet 2024 à 19 h19 mn de la lettre sus-référencée de Mme Khady Diène GAYE, Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture demandant la suspension de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'exercice 2023 convoquée le 13 Juillet 2024 "afin de prendre les dispositions nécessaires pour sa tenue régulière", la Fédération Sénégalaise de Football a décidé de se conformer à cette sollicitation de l'autorité de tutelle »



La nouvelle date et le lieu de l'Assemblée Générale seront communiqués ultérieurement. Pour organiser cette nouvelle assemblée, le Comité Exécutif de la FSF se réunira ce samedi 13 juillet 2024 à 10h00 au siège de la fédération afin de fixer la nouvelle date et de reprendre les formalités nécessaires. La fédération souhaite la bonne réception de cette information aux présidents des clubs affiliés.



Pour rappel, dans une lettre transmise aux ministres des Sports, de l'Intérieur; aux autorités du football..., le collectif des présidents de clubs de football amateur du Sénégal demande l'annulation de l'assemblée générale de la Fédération Sénégalaise de football (Fsf) pour non respect des textes.