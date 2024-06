Football : La FIFA révèle qu'Emilio Nsue a joué illégalement pour la Guinée équatoriale pendant onze ans !

Emilio Nsue, qui a terminé meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 avec 5 buts, a joué illégalement pour la Guinée équatoriale pendant plus d'une décennie, a annoncé la FIFA ce lundi. Selon les documents disciplinaires de l'instance, l'attaquant s'est vu infliger une suspension de six mois le mois dernier.

D’après L’Equipe, cette révélation découle de la décision rendue le 10 mai dernier par la commission disciplinaire de la FIFA concernant le statut du joueur, et publiée ce lundi. L'ancien joueur d'Intercity (troisième division espagnole) n'aurait pas dû être sélectionné par la Guinée équatoriale. Bien que sa demande de changement de nationalité ait été rejetée, sa fédération a continué à le faire jouer pendant onze ans, jusqu'à ce que la FIFA n'intervienne.

Né à Majorque d'une mère espagnole et d'un père équato-guinéen, Nsue, 34 ans, a d'abord représenté l'Espagne chez les jeunes, notamment lors de la Coupe du monde U20 en 2009. Les joueurs peuvent normalement demander à changer d'allégeance internationale tant qu'ils n'ont pas joué en équipe A et qu'ils ont la double nationalité. Mais la FIFA a rejeté la requête de Nsue, car il avait déjà joué pour les équipes de jeunes espagnoles avant d'obtenir la nationalité équato-guinéenne.

Malgré ces décisions, Nsue a poursuivi sa carrière internationale avec la Guinée équatoriale, participant notamment aux qualifications pour les Coupes du monde 2018 et 2022, ainsi qu'à trois Coupes d'Afrique des Nations. La FIFA n'a pas expliqué les raisons de ce réexamen tardif de la situation du joueur, mais elle a récemment retiré six points à la Guinée équatoriale dans les qualifications pour le Mondial 2026, des points obtenus grâce à des buts de Nsue. Bien qu'il ait pris sa retraite internationale en janvier, l'attaquant a finalement été suspendu six mois par la FIFA.