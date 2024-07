Football : Kylian Mbappé officiellement présenté aux supporters !

Kylian Mbappé rejoint officiellement le Real Madrid Après sept saisons passées au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé s'est envolé pour la capitale espagnole. Ce mardi 16 juillet 2024, l'attaquant français a été présenté aux supporters du Real Madrid au Santiago-Bernabéu.



Accompagné du président Florentino Pérez, Mbappé a paraphé un contrat le liant au club madrilène jusqu'en 2029. Lors de cette cérémonie officielle, le joueur de 25 ans a reçu les symboles de son nouveau club : une réplique du stade, une montre et un maillot floqué en son nom et du numéro 9.



Dans un communiqué, le Real Madrid s'est félicité de l'arrivée de cette star internationale. "Kylian Mbappé est désormais un joueur du Real Madrid. Nous sommes ravis d'accueillir ce talent exceptionnel au sein de notre effectif", a déclaré Florentino Pérez. Après une longue saga du mercato, Kylian Mbappé peut enfin se concentrer sur sa nouvelle aventure au sein du club le plus titré d'Europe.