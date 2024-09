Football : Famara Diedhiou se relance en L2, à Clermont Foot…

Le Clermont Foot a annoncé la signature de Famara Diedhiou pour une durée de deux saisons. L'avant-centre sénégalais de 31 ans, qui avait déjà brillé au club entre janvier 2015 et juin 2016 en marquant 21 buts en 37 matchs, retrouve une équipe qu’il connaît bien.



En effet, Famara s’est engagé jusqu'en juin 2026 et devra évoluer en Ligue 2 française à côté de son compatriote sénégalais, Henri Saivet. D’ailleurs Famara Diedhiou a exprimé sa joie : « Revenir au Clermont Foot, c’est un peu comme rentrer à la maison. »



Formé à Dakar Sacré-Cœur, Famara a débuté sa carrière professionnelle au FC Sochaux avant de se révéler à Clermont rappelle le communiqué officiel du club Clermontois. Il a ensuite évolué en Ligue 1 avec le SCO Angers, puis en Angleterre avec Bristol City, où il a inscrit 51 buts en 169 apparitions.



Plus récemment le champion d’Afrique (27 sélections et 11 buts), a joué en Turquie et en Espagne, et a passé six mois à Cardiff en D2 anglaise.