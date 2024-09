Football : Cristiano Ronaldo franchit le cap des 900 buts !

Le Portugal a remporté une victoire (2-1) contre la Croatie, ce vendredi, lors de la première journée de la Ligue des Nations. Dans un match captivant, l'équipe portugaise a su se démarquer grâce à un Cristiano Ronaldo (39 ans, 212 sélections, 130 buts) en grande forme.

En effet, CR7 buteur à la 34e minute, a une fois de plus inscrit son nom dans les annales du football en atteignant le seuil des 900 buts en carrière. À l'issue de la rencontre, Ronaldo, toujours en quête de succès, s’est exprimé à chaud : « Ce qui me motive véritablement, c’est le plaisir de jouer, et les records arrivent naturellement », a-t-il déclaré.