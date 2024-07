Football : Aprés huit ans, Gareth Southgate quitte la sélection anglaise

Ce mardi, Gareth Southgate a annoncé son départ du poste de sélectionneur de l'équipe d'Angleterre. Après 102 matches à la tête des Three Lions et près de huit années passées au service du football anglais, l'ancien international met fin à son aventure.



Dans un long message publié sur le site officiel de la Fédération anglaise, Southgate (53 ans) a tenu à saluer son parcours et à remercier tous ceux qui l'ont accompagné. "En tant qu'Anglais, j'ai eu l'honneur de jouer pour l'Angleterre et de diriger l'équipe. Cela a représenté beaucoup pour moi et j'ai tout donné. Mais il est temps de changer et d'ouvrir un nouveau chapitre", a-t-il déclaré.



Malgré la récente défaite en finale de l'Euro 2024 contre l'Espagne (1-2), Southgate a préféré quitter son poste de sa propre initiative. Il aura marqué une époque, ramenant l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde 2022 et en finale de l'Euro 2024. Son successeur aura la lourde tâche de maintenir ce niveau de performance et de faire briller à nouveau le football anglais sur la scène internationale.