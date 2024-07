Football Américain : Le Camp Power Circle Athletics mobilise 346 jeunes dont 85 athlètes sélectionnés…

Le camp d'entraînement de football américain Power Circle Athletics, organisé en collaboration avec l’association sportive des Forces armées (Asfa), a connu un franc succès lors de sa première édition.



Pas moins de 346 jeunes athlètes se sont mobilisés pour participer aux différents tests de sélection. À l'issue de ces épreuves, 85 d'entre eux ont été retenus pour intégrer le programme d'entraînement intensif du camp.

Selon Khadim Mbaye, le fondateur de Power Circle Athletics, ces résultats sont particulièrement encourageants et témoignent de la qualité des talents présents au Sénégal. « Nous avons été agréablement surpris par le niveau des athlètes. Certains ont réalisé des performances dignes des meilleurs joueurs américains. Cela montre le fort potentiel du football américain au Sénégal, d'où notre volonté de développer cette discipline dans le pays », a-t-il déclaré ce mercredi au camp Leclerc de Liberté 6.

Ce camp d’entraînement s'inscrit dans une démarche de promotion et de structuration du football américain sénégalais. Les 85 athlètes sélectionnés bénéficieront d'un programme complet de formation technique, physique et tactique. Par la suite, a annoncé Khadim Mbaye l’objectif sera de se pencher sur la formation des arbitres et des entraîneurs et cibler les secteurs porteurs pour le développement d’un écosystème favorable au développement du football américain au Sénégal.