Football : 644 buts avec Barcelone pour Messi, qui bat le record de Pelé.

Lionel Messi est entré un peu plus dans la légende du football ce mardi 22 décembre 2020. Aligné sur la pelouse de Valladolid lors du match de la 15e journée de Liga avec le FC Barcelone, l'attaquant a inscrit le troisième but de son équipe à la 65e minute de jeu.



C'est sa 644e réalisation sous les couleurs du Barça : l'Argentin devient ainsi le meilleur buteur de l'histoire du football pour un seul et même club.



Leo Messi surpasse la précédente meilleure marque qui était de 643 buts inscrits par le Brésilien Pelé avec Santos entre 1956 et 1974.



Le sextuple Ballon d'or, âgé aujourd'hui de 33 ans, a ouvert son compteur avec le club catalan le 1er mai 2005, déjà en Liga, contre Albacete à l'époque. Il n'avait alors pas encore 18 ans.