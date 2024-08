Foot: le sélectionneur de la Guinée Kaba Diawara limogé (fédération)

Le sélectionneur de la Guinée, Kaba Diawara, qui avait également la charge de l'équipe olympique aux Jeux de Paris, a été limogé, a indiqué lundi la Fédération guinéenne de football (FGF).



Le technicien guinéen a été remercié pour "absence de réalisation des objectifs sportifs qui (lui) avaient été fixés contractuellement", est-il écrit dans un communiqué transmis à l'AFP.



"L’objectif initialement assigné au staff sortant était de faire progresser le Syli national A (le surnom de l'équipe nationale, ndlr) parmi les 10 meilleures nations africaines au classement Fifa au cours d’une période d’évaluation de deux ans. Malheureusement, cet objectif n’a pas été atteint", explique encore la FGF.



Le Guinée occupe la 14e place en Afrique au classement Fifa, et la 76e au niveau mondial.



Ancien attaquant international, Kaba Diawara, 48 ans, est arrivé par intérim à la tête du Onze national en 2021, avant d’être confirmé à ce poste en 2022. L'ancien buteur de Bordeaux avait notamment réussi à hisser la Guinée en quart de finale de la dernière CAN en Côte d'Ivoire.



Une direction transitoire a été mise en place pour assurer la "continuité dans la préparation des prochaines échéances" du Syli national, a souligné la FGF.



Kaba Diawara était aussi à la tête de l'équipe des moins de 23 ans qui participait pour la première fois depuis 1968 aux Jeux olympiques, à Paris.



Le technicien n'a toutefois pas su éviter la déroute de ses hommes qui ont enregistré trois défaites en autant de rencontres dans une poule composée du pays hôte, la France, des Etats-Unis et de la Nouvelle-Zélande.



"Ce fut un plaisir pour moi (de servir) mon pays durant ces dernières années en tant que coach. Merci à la fédération et à l’équipe de m’avoir facilité la tâche", a-t-il réagi sur sa page Facebook.