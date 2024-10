Foot: décès de l'ex-international brésilien Zé Carlos à 56 ans

L'ancien latéral brésilien Zé Carlos, vice-champion du monde en 1998, est décédé vendredi à 56 ans, a annoncé vendredi le Sao Paulo FC, un de ses anciens clubs.



"C'est avec une immense douleur que le Sao Paulo FC fait part du décès de José Carlos de Almeida, Zé Carlos, ce vendredi à Osasco", près de Sao Paulo, a indiqué dans un communiqué le club où l'ex-international a vécu les plus belles années de sa carrière, de 1997 à 1999.



Le club n'a pas précisé les causes de la mort, que les médias locaux attribuent à un arrêt cardiaque.



Lors du Mondial-1998 en France, Zé Carlos était titulaire lors de la demi-finale remportée par la Seleçao aux tirs aux buts face aux Pays-Bas (1-1, 4 tab à 2), à Marseille, à la place de Cafu, suspendu pour cette rencontre.



Mais il est retourné sur le banc lors de la défaite 3-0 contre la France de Zinedine Zidane en finale.



Zé Carlos n'a pas rejoué pour la Seleçao après cette Coupe du Monde, et il a mis fin à sa carrière en 2005.