Foot: Rigobert Song nommé sélectionneur de l'équipe de Centrafrique

L'ancien sélectionneur des "Lions Indomptables" du Cameroun Rigobert Song, a été nommé sélectionneur de l'équipe nationale de Centrafrique, par un arrêté du ministre centrafricain des Sports lundi.



Rigobert Song, ancien capitaine emblématique du Cameroun, est nommé "sélectionneur manager" de l'équipe nationale de Centrafrique, rapporte l'arrêté signé par le ministre des Sports Rodolphe Héritier Bonheur Doneng Wazoumon.



Le contrat de Rigobert Song, 48 ans, n'avait pas été renouvelé par la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) après la prestation décevante de la sélection lors de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Les Lions indomptables ont été éliminés dès les huitièmes de finale par le Nigeria 2-0.



Nommé début 2022, "Rigo" avait commencé son mandat au Cameroun par une qualification miraculeuse pour la Coupe du monde contre l'Algérie, avec un but dans les dernières secondes juste après un but algérien (0-1/2-1 a.p.).



Au Qatar, le Cameroun avait été éliminé dès le premier tour mais était sorti sur une victoire de prestige contre le Brésil (1-0).



En 23 matches à la tête des Lions Indomptables, le double champion d'Afrique en tant que joueur (2000 et 2002) n'a remporté que 6 rencontres, pour 9 défaites et 8 nuls.