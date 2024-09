Foot: Michel Dussuyer nommé sélectionneur de Guinée

Le Français Michel Dussuyer a été nommé sélectionneur de l'équipe de football de Guinée, neuf ans après avoir quitté le même poste, a annoncé samedi la Fédération guinéenne de football (FGF).



L'ancien gardien avait déjà occupé ces fonctions de 2002 à 2004, puis de 2010 à 2015 où il avait mené le "Syli national" jusqu'en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN).



Il avait ensuite entraîné la Côte d’Ivoire et le Bénin.



Michel Dussuyer, qui remplace l'ancien attaquant international Kaba Diawara, remercié après la déroute de son équipe aux Jeux olympiques de Paris, a pour première mission de qualifier l'équipe nationale à la prochaine CAN.



La Guinée occupe la 15e place en Afrique au classement Fifa, et la 82e au niveau mondial. Elle a atteint les quarts de finale de la dernière CAN en Côte d'Ivoire.