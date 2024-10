Foot: Hervé Renard "en discussion" pour redevenir sélectionneur de l'Arabie saoudite (source proche du dossier)

Hervé Renard est "en discussion" avec la Fédération saoudienne de football pour redevenir sélectionneur de l'équipe nationale après la fin du contrat de Roberto Mancini, mais "rien n'est signé", a indiqué vendredi à l'AFP une source proche du dossier.



Après l'annonce jeudi du départ de l'entraîneur italien par consentement mutuel, la Fédération saoudienne a précisé que le nom de son successeur serait annoncé "dans les prochains jours", "après avoir finalisé les procédures contractuelles de manière définitive et officielle".



Selon une source au sein de fédération, les négociations avec Mancini sur la résiliation du contrat ont commencé après la défaite à domicile contre le Japon (0-2) lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026.



Hervé Renard, qui a été sélectionneur de l'Arabie saoudite de 2019 à 2023, jusqu'à sa prise de fonction à la tête de l'équipe de France féminine, est en discussion avec la fédération, selon une autre source proche du dossier, précisant que "rien n'est signé".



Avec la sélection saoudienne, le double vainqueur de la CAN (2012 et 2015) avait signé un exploit en battant fin novembre 2022 l'Argentine de Lionel Messi (2-1) en phase de groupe de la Coupe du monde au Qatar.



A plusieurs reprises, Hervé Renard, dont le contrat à la tête de l'équipe de France féminine courait jusqu'aux Jeux de Paris cet été, a indiqué vouloir diriger une sélection et participer à la prochaine Coupe du monde à l'été 2026.



Son passage chez les Bleues s'est soldé par deux éliminations en quarts de finale, à la Coupe du monde en 2023 puis aux Jeux de Paris.