Fonds d’appui aux collectivités territoriales : « Grâce au Pacasen les transferts sont passés de 67, 6 milliards de FCFA en 2018 à 130, 8 milliards de FCFA en 2022! »

La mise en œuvre du programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN), a eu un impact positif sur le développement des collectivités territoriales pour l’année 2022. En effet, selon le directeur général de l’Agence de développement municipal, Cheikh Issa Sall, la mise en œuvre concrète dudit programme a permis de noter une « effectivité des principes de la prévisibilité et de la transparence au niveau des transferts financiers de l’État vers les collectivités territoriales, de la réforme de la patente devenue « Contribution économique locale (CEL) », son augmentation et son élargissement à toutes les communes. Une augmentation substantielle des transferts financiers de l’État vers les collectivités territoriales à travers les réformes du Fonds d’Équipement des Collectivités territoriales (FECT) et celle du Fonds de Dotation de la Décentralisation (FDD) en cours de finalisation ».



Par ailleurs, le directeur général note pour s’en féliciter que grâce au programme, les transferts financiers de l’État vers les collectivités territoriales ont atteint une vitesse de croisière passant ainsi de 67, 6 milliards de FCFA en 2018 à 130, 8 milliards de FCFA en 2022. « Les transferts sont passés de 67, 6 milliards de FCFA en 2018 à 130, 8 milliards de FCFA en 2022. Augmentation progressive des ressources propres des communes pilotes à travers la mise en place de plus de 100 commissions de fiscalité locales opérationnelles. Réalisation de 565 projets prioritaires dans des secteurs divers comme l’éducation, les infrastructures urbaines, la santé, l’hydraulique, le développement social et inclusif. Sur les 123 collectivités territoriales pilotes du programme, 120 d’entre elles ont participé à l’exercice d’évaluation des performances en 2022 contre 106 en 2019. De 12 en 2019, le nombre de collectivités territoriales qui ont atteint l’ensemble des CMO est passé à 106 en 2022. Renforcement des capacités de 1 574 élus locaux et agents techniques », se réjouit Cheikh Issa Sall…