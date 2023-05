Foncier à Thiadiaye : 1.547 personnes bénéficiaires du premier lotissement... 36% des parcelles attribuées aux femmes.

La mairie de Thiadiaye fait face à une demande de presque 4.000 personnes qui ont attendu pendant sept ans. En effet, un premier lot d'attributaires de ce lotissement a été affiché avec des critères de sélection dont 90% au profit des Thiadiayois, notamment les cas sociaux. Sur un total de 1.547 personnes, 1.392 (90%) sont des Thiadiayois de souche et les 155 autres représentant les 10%.



À préciser que le maire El Hadj Oumar Youm a tenu à donner aux femmes une place de choix dans le cadre de ce lotissement avec 36% des parcelles distribuées.

Ainsi, le président de la commission domaniale, Niaré Faye, représentant le maire Oumar Youm, est revenu sur le processus ayant abouti à ce lotissement.

"Le maire et son conseil municipal pour éviter de faire un lotissement sans autorisation et au détriment des possesseurs de la terre, ont opté pour la légalité et l'humanisme consistant à un lotissement régulier qui entre dans le cadre du plan directeur d'urbanisme. Ce lotissement régulier qui repose sur une vision futuriste de préservation du foncier, a fait l'objet d'un processus inclusif avec : 50 ha pour la Zone Agro industrielle et artisanale, 5 ha de réserve pour l'administration, 12 ha de réserve forestière et 140 réservés aux équipements...", a-t-il indiqué.