Flambée du prix de l’oignon : les acteurs portuaires expliquent l’une des raisons principales

Environ 98% des échanges extérieurs et l’approvisionnement en denrée alimentaire du pays transitent par le Port autonome de Dakar. Il constitue en effet un maillon important de la chaîne d’approvisionnement de l’économie nationale. Aujourd’hui la situation au port est mouvementée et ce n’est pas prête de trouver une solution si vite.



En effet, depuis plusieurs mois, les quais de débarquement du Port Autonome de Dakar sont investis par des conteneurs vides, empêchant la circulation des camions qui n’ont désormais pas la possibilité de faire sortir les conteneurs vides et même de s’en débarrasser. À cette situation s’ajoutent des avis d’arrivées qui n'arrivent pas à temps, le non-respect des délais de 10 jours pour faire sortir son conteneur, des frais supplémentaires imposés par Dubaï Port World sur le magasinage et la surestarie.



Ainsi depuis plusieurs mois le prix de certaines denrées de première nécessité a atteint des niveaux jamais égalés. C’est le cas de l’oignon qui à pris un envol spectaculaire. Le sac d'oignons qui se vendait à 11.500 voire 12.000 FCFA avant la tabaski dernier coûte désormais 20.000 FCFA. Le kilogramme passe de 700 à 1000 FCFA.



Les acteurs portuaires (transporteurs, commerçants et transitaires) qui était en conférence de presse ce 25 septembre dans un hôtel de la place expliquent la flambée du prix de l’oignon. Selon Khadim Sylla, président de l’association des commerçants et industriels du Sénégal, si l’oignon est si cher aujourd’hui, ce n’est rien d’autre que la congestion du port de Dakar qui fait qu’ils ne peuvent pas récupérer leurs marchandises à temps. Et des frais supplémentaires imposés par Dubaï Port World peuvent aller jusqu'à 70.000 par jour.