Flagrant délit : Ivre, elle empoigne le gendarme jusqu’à endommager sa veste et écope d'un mois ferme.

Le tribunal des flagrants délits de Dakar a attrait devant la barre le sieur Thierno Dioum et son épouse Fatima Samb ce mardi 08 décembre 2020 à la barre. Ils sont respectivement poursuivis pour outrage à agent et rébellion, les tourtereaux étaient tous les deux ivres au moment de leur arrestation.



Convaincu de la culpabilité des prévenus, le parquet a requis un an de prison dont 3 mois ferme. Finalement, en rendant son délibéré, les deux mis en cause ont été condamnés à 6 mois dont 1 mois ferme.



Le jour des faits vers 12h, Thierno Dioum qui rôdait aux alentours d’une société sise à Yarakh a été sommé de se déplacer, par le vigile. Sous l’emprise de l’alcool, il refuse et sème le trouble. Sur ces entrefaites, l’agent de sécurité alerte un gendarme qui n’était pas non loin d’eux.



À l’arrivée du gendarme, l'épouse, plus ivre que son conjoint avec un taux d’alcoolémie de 225 mg, va empoigner le pandore jusqu’à endommager sa veste.



À la barre du tribunal, Fatima Samb a nié les faits avant de se résigner à plaider coupable, quand le représentant ministère public lui a rafraîchi la mémoire.



Quant à Thierno Dioum, il soutient à la barre : « j’avoue que j’avais bu deux topettes de gin. Mais je n’étais pas ivre. Le vigile était juste pressé, mais j’étais sur le point de quitter les lieux », a-t-il fait savoir. Sur le chef d’outrage à agent qui lui est reproché, il nie et jure n’avoir rien fait au gendarme. « Je ne me suis même opposé à mon arrestation », lâche-t-il en reconnaissant sous le regard de son avocat Me Iba Mar Diop, qu’il a tort d’avoir semé le trouble et en étant ivre à pareille heure.



Lors de son réquisitoire, le maître des lieux a reconnu coupable les prévenus et requis une peine d'emprisonnement de trois mois de prison dont 1 mois ferme.



Sur ce, l’avocat de la défense Me Diop, a sollicité la clémence du tribunal.



À l'issue de l'audience, le tribunal, après en avoir délibéré, a condamné Thierno Dioum et son épouse Fatima Samb à 6 mois de prison dont 1 mois ferme...