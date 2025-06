Fini les sodas à la Tabaski : les jus naturels envahissent les tables sénégalaises…

Rokhaya Diagne, une personnalité émergente de l'entrepreneuriat sénégalais, se fait remarquer par son audace et sa passion à l'approche de la Tabaski. À la tête de K'Juice, elle se distingue dans un secteur dominé par les boissons manufacturées en proposant des jus entièrement naturels aux goûts locaux tels que le bissap, le gingembre, le bouye et la mangue. Elle façonne son enthousiasme en une entreprise prospère depuis huit mois, s'implante progressivement à Dakar, de Sébikotane à Bargny.

Pour cette Tabaski, il n'y a plus de places disponibles : « Nous avons arrêté les commandes, les gens ont saisi les risques associés aux sodas. » « De nos jours, même pour les mariages et baptêmes, on recherche le naturel. »



Bien que les coûts des matières premières augmentent, Rokhaya reste sur sa trajectoire. « Je privilégie la qualité avant tout, l'hygiène est ma priorité », déclare-t-elle, sachant pertinemment que dans un secteur où les bouteilles peuvent parfois faire plus d'impression que leur contenu, c'est la rigueur qui distingue. Elle ne se limite pas à la production, elle s'illustre également dans l'éducation : chaque gorgée de ses jus rappelle le goût véritable et sain des breuvages locaux, une douce résistance à l'envahissement des sodas. Sa réussite croissante démontre que la prise de conscience est en cours.