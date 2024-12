Finale de la CAN de handball 2024 : Bassirou Diomaye Faye encourage les Lionnes pour leur combativité 

Les handballeuses sénégalaises rêvaient de remporter leur première couronne de championne d’Afrique. Mais les partenaires de Doungou Camara se sont cassées les dents sur les Angolaises et se sont inclinées en finale de la CAN (18-27),



Alors qu'elles rêvaient de créer l'exploit, les lionnes du handball se sont inclinées devant l'Angola sur le score de (18-27). Toutefois, les camarades de Dounga Camara n'ont pas démérité, d'où les encouragements du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, sur sa page X (ex Twitter).

"Aux Lionnes du Sénégal : votre parcours jusqu'en finale du Championnat d'Afrique de handball 2024 démontre une grande combativité", fait-il savoir. Ainsi, poursuit-il, "je vous encourage à continuer le travail avec la même détermination. L’avenir vous réserve de grandes réussites. Le Sénégal croit en vous », a écrit le Président de la République qui encourage les lionnes du handball, qui ont participé avec brio à la CAN de handball féminin, édition 2024, qui s'est tenue en République démocratique du Congo.