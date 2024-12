Finale de la 1ère édition GOV’ATHON: le PM Ousmane Sonko offre 3 millions à chacun des 9 autres participants

Au début de son discours clôturant la première édition de Gov’Athon au centre International Abdou Diouf de Diamniadio, le premier ministre Ousmane Sonko a annoncé un montant de 3 millions de francs CFA à chacun des 9 participants à la finale qui n’ont pas obtenu de prix. En effet, sur les 120 au départ, 12 ont été sélectionnés au terme d’un concours alléchant dans le cadre de la présentation de projets pour la réforme de l’administration.



Gov’Athon, tel est dénommé le programme qui en est à sa première édition, a permis au ministère de la fonction publique et de la réforme du service public, d’inviter les universités numériques à faire des propositions réformatrices dans les domaines de l’agriculture, du tourisme, de l’administration générale et des transports. Les trois universités primées sont : AI KARANGUÉ, FIRNDÉ BI et AGRI-DRONE VISION. La première a reçu une récompense de 20 millions, la deuxième 15 et la 3e 10 millions.



Le gouvernement du senegal, par la voix du premier ministre a promis un accompagnement de ces 12 projets présentés ce lundi lors de la finale de cette édition Gov’Athon, et invite les différents ministères à faire le suivi de ces projets innovateurs.