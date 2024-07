Finale Championnat de Football Unifié 2024: l’insertion sociale des déficients intellectuels au cœur des actions de Spécial Olympics Sénégal

Ce matin, à la Place de la Nation s’est déroulée la finale du championnat de football unifié édition 2024, un événement organisé par Spécial Olympics Sénégal qui vise à promouvoir l'insertion sociale des personnes avec des déficiences intellectuelles. Le public est venu soutenir les équipes participantes et célébrer l'inclusion par le sport à travers un événement qui a été coloré par la présence du parrain et sponsor principal, les Industries des Boissons du Sénégal (IBS), ainsi que par le soutien du ministère des Sports. Un engagement qui témoigne de l'importance croissante accordée à l'inclusion et au développement des opportunités pour les personnes en situation de handicap au Sénégal.







La compétition, marquée par un esprit de camaraderie et de fair-play, a réuni des équipes de différentes régions du pays, tous unis par une même passion pour le football. Les matchs se sont déroulés dans une atmosphère festive, avec des supporters enthousiastes scandant les noms des joueurs et encourageant leurs équipes favorites. Au-delà des résultats sportifs, cette journée a été l'occasion de sensibiliser le public aux défis et aux capacités des personnes avec des déficiences intellectuelles. Les discours prononcés par les représentants de Spécial Olympics Sénégal, du ministère des Sports et d'IBS ont tous souligné l'importance de l'inclusion et de l'égalité des chances.







La finale s'est conclue par une cérémonie de remise de trophées où les athlètes ont été chaleureusement applaudis pour leurs performances sous le sourire radieux des joueurs et des spectateurs. La finale du championnat de football unifié édition 2024 a été remportée par l’équipe Léopold sur un score de 1-0 contre l’équipe de Pikine sous un spectacle sportif de qualité. Ce qui a également permis le renforcement des liens communautaires en promouvant les valeurs d'inclusion et de respect. Spécial Olympics Sénégal, avec le soutien de IBS, compte perpétuer ce type d’activités communautaires.