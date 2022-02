Finale CAN 2022 : Privée de son entraîneur principal et de quatre joueurs, l'Égypte est-elle affaiblie face au Sénégal ?

Le sélectionneur principal, Carlos Queiroz et son adjoint Roger de Sa ne seront pas sur le banc de touche égyptien de la finale prévue ce dimanche soir entre le Sénégal et l'Égypte (19h00 GMT.) Tous les deux exclus, lors de la demi-finale contre le Cameroun, pour des contestations et protestations jugées trop véhémentes suite aux décisions arbitrales. C'est d'ailleurs l'arbitre gambien, Papa Bakary Gassama qui a été à l'origine de cette suspension qui privera les pharaons de leurs techniciens, du moins sur la partie technique du stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé.



En plus de cela, les Égyptiens vont devoir aborder cette finale sans leur gardien habituellement titularisé, Mohamed El Shennawy blessé de même que l'une des pièces maîtresses de la défense égyptienne, Ahmed Hegazy (31 ans, 1m95) également annoncé forfait. Suivant cette série de mauvaises nouvelles pour les pharaons, Omar Kamal et Akram Tawfik sont plus qu'incertains pour la grande finale.



Des forces vives en moins côté Égyptiens avant ce match décisif alors que les Sénégalais disposent de la totalité de leurs joueurs avec aucun cas de Covid-19 ni de blessés dans la tanière. Une donnée qui sera d'autant plus importante que l'Égypte a disputé consécutivement trois matches de prolongation entre les huitièmes de finale et les demi-finales en passant par leur quart de finale contre le Maroc.



Physiquement, Mohamed Salah et ses coéquipiers ont dû puiser dans leurs dernières réserves pour se hisser en finale. Les Lions qui ont eu une journée de récupération de plus que leurs adversaires, ont également l'avantage de ne pas avoir joué de prolongation jusque-là...