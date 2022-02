Finale CAN 2022 Cameroun : l’organisation de Fan's Zone seulement autorisée par la RTS via son partenaire SD Consulting

Au début de la coupe d’Afrique des nations (CAN), Dakaractu avait dans cet article « Organisation de Fan's Zone avec les Images de Canal + Sénégal : Un Signal d'illégalité selon la chaîne cryptée » mis en garde contre les opérateurs commerciaux qui tenteraient d'exploiter des Fan's Zone sans se conformer à la règle.

Trois semaines après que le Sénégal s’apprête à jouer la finale de la plus prestigieuse compétition de foot masculin en Afrique, la RTS et son mandataire, la société SD Consulting reviennent pour remettre les choses au clair.

Mais aussi avertir ceux qui tenteraient malgré cet exploit historique de nos « Lions », de ne pas se conformer à la Loi en obtenant selon les règles, le droit d'exploiter des Fan's Zone avec le signal de la RTS détentrice exclusive des droits terrestres.

Pour le compte du territoire sénégalais en effet, seule la RTS et son partenaire SD Consulting peuvent autoriser la mise en place et la commercialisation éventuelle de Fan's Zone... Donc toute personne intéressée pour l’exploitation devrait entrer en contact avec cette dernière.

Pour rappel, la diffusion même partielle des images par une autre chaîne sera considérée comme du piratage, dès lors que c'est la Rts qui a l'exclusivité sur le terrestre. Des procédures judiciaires pourraient être enclenchées contre les récalcitrants.