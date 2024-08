Finale 200m : Le botswanais Tebogo remporte l'or devant les américains et entre dans l'histoire des JO !

C'est une performance historique qu'a réalisée Letsile Tebogo (21 ans), ce jeudi, lors de la finale olympique du 200 mètres masculin des JO 2024. Le sprinter du Botswana est devenu le premier athlète africain de l'histoire à remporter le titre olympique sur cette distance.



Avec un temps de 19''46, Tebogo a non seulement décroché la médaille d'or, mais a également battu le record d'Afrique de la spécialité. Derrière lui, les Américains Kenny Bednarek (2e, 19''62) et Noah Lyles (3e, 19''70), médaillé d’or sur 100m il y’a quelques jours plus tôt, ont dû se contenter respectivement des médailles d'argent et de bronze.