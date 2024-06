Fin de carrière ? « Sadio Mané est dans une phase difficile, il faut qu’on l’accompagne… » (Djibril Wade, pdt LSFP)

Selon Djibril Wade, le président de la ligue sénégalaise de football professionnel et premier vice-président de la Fédération sénégalaise de football, l'attaquant international sénégalais, Sadio Mané, traverse actuellement une période difficile dans sa carrière de footballeur.



Après les déclarations du président de la FSF, Augustin Senghor, qui a estimé que Sadio Mané aurait peut-être dû aborder la question de l'inefficacité du système de jeu du sélectionneur Aliou Cissé en interne, Djibril Wade a aussi abondé dans ce sens.



De plus, il a évoqué le récent mariage de l'ex attaquant de Liverpool et du Bayern Munich, son absence à la Coupe du monde 2022 suite à une blessure ainsi que son transfert en Arabie Saoudite, autant d'éléments à prendre en compte dans cette phase qui le rapproche un peu plus de la fin de sa grande carrière internationale.