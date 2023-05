Fête du travail : Le président Macky Sall immortalise Mame Less Camara et donne son nom au CESTI

C’est une décision qui va plaire aux acteurs de la presse. C’est devant les différentes centrales syndicales lors de la cérémonie de remise de cahiers de doléances que le chef de l’Etat a annoncé la décision de rebaptiser le centre des études et sciences des techniques de l’information (CESTI) en plus donnant le nom de Mame Less Camara qui nous a quitté récemment. « Mame Less doit constituer une source d’inspiration pour tous les journalistes. Je décide de donner le nom de CESTI à cet éminent journaliste qui a marqué son époque » a déclaré le président de la République devant le secrétaire général du Synpics, Bamba Kassé qui a porté le message des travailleurs de la presse lors de cette rencontre avec le chef de l’Etat au palais de la république.