Fête du Printemps 2020 : Un rendez-vous culturel pour satisfaire le peuple chinois et le monde entier.

La soirée de gala de la Fête du Printemps portera une dimension internationale et cosmopolite et deviendra une vitrine ludique grâce à laquelle les étrangers pourront mieux connaître la Chine et ses mœurs. Le Gala de la Fête du Printemps est diffusée annuellement à la veille du Nouvel An chinois depuis 1983 sur la chaîne de télévision chinoise, soit près de 40 ans et a été certifié par le Livre Guinness des records comme l’émission de télévision atteignant la plus large audience au monde.

Cette année, le Gala de la Fête du Printemps présente des particularités incarnées par des innovations inédites, au niveau des numéros du gala, de l’application des technologies, de la diffusion par divers moyens médiatiques. À cela s'ajoute la retransmission en direct de l’événement par bon nombre de chaînes de télévision à travers le monde, dans les pays de l’Asie du Sud-Est, de l’Europe et de l’Amérique latine.



Ayant pour thème de « réaliser ensemble le rêve pour une société de moyenne aisance, fêter dans l’allégresse le Nouvel An chinois », la grande festivité de cette année évoque du jamais-vu à de nombreux égards : premièrement, le nombre des numéros de parole atteint un niveau record ; deuxièmement, le gala est donné sur trois scènes en parallèle, la principale est évidemment basée à Beijing et les deux autres sont respectivement à Zhengzhou et dans la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao ; troisièmement, l’utilisation des techniques scéniques de pointe, à savoir le réseau 5G, le mode de production d’ultra-haute définition en 4K et également le mode de production interactive de réseau virtuel , permet aux téléspectateurs et internautes à l’ère de omni-média d’expérimenter une réjouissance audiovisuelle marquée par une chorégraphie tridimensionnelle et un paysage sphérique de 360 degrés ; quatrièmement, CMG réalise pour la première fois la version télévisée en 8K et à ultra-haute définition du Gala et distribuera le film baptisé « Gala de la Fête du Printemps 2020 » ; et cinquièmement, le plus important c’est que plus de 500 médias de plus de 170 pays et régions diffusent au public le Gala de la Fête du Printemps en même temps et que les salles de cinéma dans une vingtaine de pays et régions projettent le film du gala.

À compter du 14 janvier jusqu’au 23 janvier, cinq répétitions successives interviennent en amont de cette représentation en soirée du 24 janvier qui réunit autour d’un écran, que ce soit un poste de télévision ou bien une tablette, un smartphone, tout foyer chinois en Chine, les ressortissants chinois vivant à l’étranger et désormais les étrangers ayant une envie de connaître la Chine en profondeur surtout sur le plan artistique et culturel ont déjà remporté un plein de succès. Le 14 janvier a vu commencer la première répétition du gala et le 23 s’est achevée la cinquième répétition sans faute. Des préparatifs impeccables organisés avant le lever de rideau de ce régal inédit du 24 janvier, une soirée attendue par tous.