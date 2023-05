Fête du 1er mai historique à la SENELEC : Pour une première fois, tous les syndicats se réunissent pour célébrer le travail

Le directeur général de la Senelec, Pape Mademba Bitèye, a assisté hier à la célébration de la fête du 1er mai en présence de son ministre de tutelle, Aïssatou Sophie Gladima. Mais le plus remarquable dans cette rencontre, c’est l’adhésion de tous les syndicats de la boîte pour célébrer ensemble le 1er mai. Ce qui est à saluer selon le directeur qui félicite les agents de la Senelec pour avoir instauré ce climat social apaisé au sein de la société nationale d’électricité.



Dans le même ordre d’idées, le directeur général Papa Mademba Bitèye s’est réjoui d’avoir travaillé dans la pérennisation du dialogue à la Senelec. « Quand je suis venu à la Senelec, j’ai voulu que les différentes entités dialoguent de manière permanente. Il faut que cela soit soutenu dans un esprit fraternel et qui répond à l’intérêt de tous les travailleurs », a déclaré le DG de la Senelec qui rappelle les acquis et donne les perspectives de la société qui poursuit sa dynamique de maillage du territoire national.