Fête de l'excellence à Kolda : L'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) prime les meilleurs élèves.

L'inspection de l'éducation et de la formation de Kolda prime ses meilleurs élèves et enseignants de l'année passée. Et cette distinction est faite lors de la fête de l'excellence organisée ce samedi 10 décembre par la circonscription scolaire départementale de Kolda au CEM 2. En ce sens, le parrain de la cérémonie est le professeur Moussa Baldé ministre de l'enseignement supérieur qui a étudié dans ce même collège. Et le thème de cette édition est éducation et valeurs civiques, quelles stratégies pour l'amélioration des performances scolaires.

En ce sens, cette fête comme son nom l'indique, est pour rehausser le culte de l'excellence dans les enseignements-apprentissages.

Le choix du parrain Moussa Baldé (MESRI) n'est pas gratuit car ce dernier a fait ses humanités dans ce collège. Ainsi, les élèves devraient le voir comme modèle de réussite issu de l'éducation. C'est pourquoi, ces derniers devraient copier sur lui pour réussir.

Amadou Diao, directeur de l'école primaire de Dialacoumbi estime que " c'est une bonne chose de fêter l'excellence pour pousser les élèves à être meilleurs. D'ailleurs, pour nous du monde rural, ceci va pousser davantage les parents à encourager les enfants à étudier..."

Les primés ont reçu des kits scolaires et des vélos pour les encourager à persévérer dans les études. Et à l'image du parrain Moussa Baldé (MESRI), il y'a eu la présence de Chérif Léheib Aïdara, khalife général de Saré Mamady pour donner l'exemple aussi. Ce dernier a fait ses humanités également dans ce collège pour encourager les enfants. En ce sens, les élèves doivent comprendre que l'école est un ascenseur social qui ouvre plusieurs portes...