Festival des rythmes sérères de Thialane : une immersion culturelle et un appel contre l'immigration clandestine

Le village insulaire de Thialane, niché au cœur du Sine Saloum dans la région de Fatick, a accueilli cette année la 1ère Édition du Festival des Rythmes Sérères. Cet événement culturel, organisé par l'Association Joff Nanoor sous la houlette de Diegue Diame Diouf, avait pour le thème : « Non à l’immigration clandestine ». Il a rassemblé des centaines de participants venus de divers horizons pour célébrer la richesse et la diversité de la culture sérère.





La présence de Bacary Sarr, Secrétaire d’État à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, a marqué l’importance accordée par les autorités à cet événement. À ses côtés, Mountaga Diao, le ministre du tourisme et de l'artisanat a pris part aussi à la cérémonie d'ouverture. L’Orchestre National du Sénégal avec la célèbre chanteuse sérère Fatou Diambal Thior, accompagnée d’artistes sérères locaux, ont enflammé la scène, offrant des performances mêlant chants traditionnels et rythmes modernes.



Le festival a également servi de plateforme de sensibilisation. À travers chants, danses et discours, les artistes et les organisateurs ont abordé la problématique de l’immigration clandestine, un sujet qui touche de nombreux jeunes dans cette région. L’objectif : rappeler que la préservation du patrimoine culturel et le développement local peuvent offrir des perspectives alternatives à l’exode.



Accessible uniquement par pirogue après deux heures de traversée, l’île de Thialane a offert un cadre unique pour ce festival. Ses paysages enchanteurs, avec la mangrove en toile de fond, ont séduit les visiteurs. Au-delà des festivités, l’hospitalité des habitants de Thialane a marqué les esprits, créant des souvenirs impérissables.



Le Festival aux Rythmes Sérères s’affirme comme un rendez-vous incontournable pour la promotion du patrimoine sérère et du Sine Saloum. En combinant traditions, musique et engagement social, il illustre la capacité de la culture à rassembler et à inspirer. À Thialane, la musique a résonné comme un appel à l’unité et à l’espoir, confirmant une fois de plus que les rythmes sérères sont bien plus qu’une simple mélodie : ils sont l’âme d’un peuple.