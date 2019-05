Fatim Thioune, fille aînée de Cheikh Béthio : « Sokhna Aïda Saliou ne peut pas succéder à mon père. Non, il n'en est même pas question! »

Depuis le décès de Cheikh Béthio Thioune et avec la perspective du règlement de la succession, les relations entre les enfants du guide religieux, d'une part, et ses épouses, d'autre part, se sont envenimées et éclatent désormais au grand jour.

Sokhna Fatim Thioro Thioune, fille aînée du défunt marabout est convaincue que «Sokhna Aïda Saliou ne peut pas succéder à (son) père. Non, il n'en est pas question», a-t-elle déclaré.