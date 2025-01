Fass - Chez Gris : Socé-bu-Fass, coach à l'écurie Fass, dévoile leur stratégie pour vaincre Zarco

Ce 12 janvier 2024, jour du grand combat opposant Gris Bordeaux à Zarco, les préparatifs battent leur plein. Chaque lutteur, avec son staff respectif, met tout en œuvre pour placer son poulain dans les conditions optimales. Du côté de Fass, où de nombreux supporters se sont regroupés devant la maison du Tigre de Fass, les entraîneurs et les membres du staff tentent d'analyser le combat.



Socé-bu-Fass, l'un des entraîneurs de l'écurie Fass, se montre très confiant pour ce combat. Il assure sur nos antennes que Gris Bordeaux a tout préparé, que ce soit sur le plan physique ou mystique. Socé-bu-Fass reste persuadé que le Tigre de Fass sortira victorieux de ce face-à-face. Il va plus loin en affirmant que son staff a bien étudié les manœuvres et la stratégie de leur adversaire.



Concernant l'affirmation de Gris Bordeaux, qui a révélé que ce combat pourrait être son dernier, Socé-bu-Fass affirme que le Tigre de Fass est bien conscient de l'importance de ce face-à-face. Il révèle que ce combat est le plus important de sa carrière.



Même son de cloche chez les supporters de Gris Bordeaux, qui sont aussi confiants que le coach Socé-bu-Fass.