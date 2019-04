Farba Ngom" Aucun parti ne pourra gagné seul une éléction au Sénégal/ ce nouveau mandat débute avec au compteur zéro kilomètre , j'arrête la politique à la fin du mandat du président Macky Sall"

Militant de la première heure de l'Alliance pour la République et fidèle compagnon du président de la République Macky Sall, Farba Ngom se livre dans ce numéro spécial de "En Ligne".

L'honorable député de la 13ème législature explique pourquoi il est en phase avec le chef de l'État sur le choix de quelques ministres et le limogeage d'autres qui, selon lui, n'ont aucune prévalue dans l'appareil étatique. Évoquant son avenir politique, le maire des Agnams annonce que sa vie politique s'arrêtera juste après le mandat du chef de l'État Macky Sall à cause duquel il s'est investi en politique.

Dans la même foulée, il déclare que ce début de quinquennat peut être considéré comme un compteur remis à zéro pour s'atteler à de nouvelles tâches beaucoup plus sérieuses et urgentes. À ceux qui ont des velléités de contestation alors qu'ils n'ont aucune base politique réelle, Farba Ngom les invite à se mettre dans les rangs et de taire leurs récriminations...