Fanzone à Sicap - Liberté : « Le plus important, c’est de se qualifier » (Amadou Ba, coordonnateur national BBY).

Le coordonnateur national de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), Amadou Ba, a exprimé sa satisfaction de voir le Sénégal décrocher son ticket de qualification pour les 8èmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations Cameroun2021 en effectuant, ce 18 janvier, un match nul face au Malawi.



« Le plus important, c’est de se qualifier (…) Ce qui nous importe, aujourd’hui, c’est d’accompagner l’équipe jusqu’au bout », a-t-il confié au terme du match alors qu’il se trouvait à la Fanzone de la Sicap-Liberté où il a suivi la rencontre en compagnie de Zahra Iyane Thiam, candidate de la coalition BBY dans la localité. Le ministre n’a pas omis de reconnaître les erreurs ayant empêché les lions de gagner le match et croit que la dynamique sera revue par le coach Aliou Cissé.



« L’entraîneur apportera les mesures de correction, ce que l’on veut cette année, c’est avoir la coupe, mais nous sommes en sport et les lois du sport sont des voies insondables », a expliqué Amadou Ba.



Le coordonnateur national de BBY était de passage à la Sicap-Liberté pour s’enquérir du travail de la coalition dans la localité portée pr la candidate, Zahra Iyane Thiam.