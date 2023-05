Fann/Point-E/Amitié : L'association GESTE équipe la plage de poubelles et toilettes publiques.

L’association (GESTE) Génération Engagée pour la Solidarité, le Travail et l’Education, depuis sa création à connu un certain essor, englobant aujourd'hui plusieurs jeunes répartis dans la commune de Fann/Point-E/Amitié. L'association conforme à sa philosophie, ne cesse de se mettre au service de la population notamment les plus démunis.

Avec comme président Madiagne Guèye, GESTE se fait beaucoup distinguer à travers ses actions.

Aujourd’hui, ce dernier était accompagné de certains responsables politiques et des membres du bureau, s’est rendu à la plage de Fann Hock pour y faire des donations en poubelles et toilettes publiques, à la suite d’une demande faite par les travailleurs et travailleuses de cette plage.

Selon le président, ceci est d’une nécessité capitale, car un site touristique ou de loisirs de ce genre ne devrait pas en manquer.

Mis à part l’impact de ce geste sur l’environnement, Madiagne y voit aussi un autre intérêt, à savoir sa répercussion sur l’économie des vendeurs de ce lieu.

« Un site de travail mal propre amènera moins de clients qu’un site propre, ceci impactera donc sur l’économie de ces braves vendeuses », assure-t-il.

Pour lui donc, d’autres actions vont suivre, aussi lance-t-il un appel à toute la jeunesse à s’engager et à mener des actions citoyennes...